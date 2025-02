BLOODYWOOD: presentano ''Tadka'' dal nuovo ''Nu Delhi''

03/02/2025 - 18:24 (88 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Davvero una cafonata assoluta, questi sono altri fenomeni da baraccone destinati a scomparire in fretta. Consiglio: non perdete tempo dietro questo gruppo, piuttosto ascoltatevi Moongate e tutto l\'album Reign of light dei Samael se vi sono piaciute queste influenze groove/industrial con ritmi orientaleggianti, i ritornelli e le melodie sono di gran lunga superiori, e vi parlo di un lavoro di oltre 20 anni fa che tutt\'oggi risulterebbe fresco e originale. 2 Nu metal e Masterchef in salsa indiana? Brano + video abbastanza kitsch ma il ritornello non è male affatto. 1 ...bene...🤟