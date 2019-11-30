     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/02/25
JINJER
Duél

07/02/25
OBSCURA
A Sonication

07/02/25
SAOR
Amidst the Ruins

07/02/25
EREB ALTOR
Hälsingemörker

07/02/25
MARKO HIETALA
Roses from the Deep

07/02/25
DREAM THEATER
Parasomnia

07/02/25
BERLIAL
Nourishing the Disaster to Come

07/02/25
SABER
Lost in Flames

07/02/25
-(16)-
Guides For The Misguided

07/02/25
THUNDERMOTHER
Dirty & Divine

CONCERTI

07/02/25
BLAZE BAYLEY
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI

07/02/25
REVERBER + SOUTHERN DRINKSTRUCION + HELLIGATORS + PHANTOM MENACE
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

07/02/25
𝗪𝗘 𝗙𝗨𝗖𝗞𝗜𝗡\' 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 (day 1)
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES + TEXOPRINT
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

07/02/25
𝖡𝖴𝖭̃𝖴𝖤𝖫 + 𝖭𝖠𝖣𝖲𝖠𝖳
BRONSON CLUB, VIA CELLA 50 - RAVENNA

07/02/25
SLUDGE GORE + THIRST PLAYER
ZIGGY CLUB - TORINO

07/02/25
LITTLE TIL AND THE GANGBUSTERS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

08/02/25
BLAZE BAYLEY
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

08/02/25
DARK LUNACY + STORMLORD + tba
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

08/02/25
GHIGO RENZULLI
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

NATTVERD: dettagli e singolo del nuovo album ''Tidloes naadesloes''
06/02/2025 - 19:27 (41 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
06/02/2025 - 19:27
NATTVERD: dettagli e singolo del nuovo album ''Tidloes naadesloes''
25/05/2023 - 16:15
NATTVERD: tutto il nuovo ''I Helvetes Forakt'' in streaming
12/05/2023 - 15:34
NATTVERD: ecco il video di ''Det Stormer I Norge'' dal nuovo album
04/04/2023 - 09:07
NATTVERD: dettagli e singolo del nuovo album ''I Helvetes Forakt''
30/04/2021 - 08:42
NATTVERD: disponibile in streaming il nuovo album ''Vandring''
30/03/2021 - 17:20
NATTVERD: in arrivo ad aprile il nuovo album, ecco un singolo
29/01/2020 - 20:51
NATTVERD: tutto il nuovo ''Styggdom'' ascoltabile in streaming
31/12/2019 - 10:32
NATTVERD: disponibile un nuovo singolo dal secondo album
30/11/2019 - 09:40
NATTVERD: ascolta un brano dal nuovo album
ULTIME NOTIZIE
06/02/2025 - 17:16
CLOAKROOM: ascolta ''The Story of the Egg'' dal nuovo album ''Last Leg of the Human Table''
06/02/2025 - 17:09
AC/DC: online la mappa del concerto e i biglietti del concerto di luglio
06/02/2025 - 16:58
VENEZIA HARDCORE: annunciata l'edizione 2025, tutte le info
06/02/2025 - 16:44
AVULSED: il lyric video del singolo ''Devotion for Putrefaction''
06/02/2025 - 16:39
BENEDICTION: dettagli e singolo del nuovo album ''Ravage Of Empires''
06/02/2025 - 16:36
SAOR: tutto il nuovo ''Admist the Ruins'' in streaming
06/02/2025 - 11:19
LIVING COLOUR: al lavoro su un nuovo disco
06/02/2025 - 11:06
L.A. GUNS: ascolta ''Taste It'' da ''Leopard Skin''
06/02/2025 - 10:52
MASTERS OF REALITY: ad aprile il primo disco in sedici anni, ''The Archer''
06/02/2025 - 10:38
BLACK SABBATH: annunciato un ultimo concerto con la formazione originale
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     