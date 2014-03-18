EREB ALTOR: tutto il nuovo album ''Hälsingemörker''

11/02/25
ASHEN FIELDS
So Haggard and So Woe Begone
14/02/25
LOVE IS NOISE
To live in a different way
14/02/25
RAVEN
Cant Take Away the Fire [EP]
14/02/25
MANTAR
Post Apocalyptic Depression
14/02/25
CRAZY LIXX
Thrill of the Bite
14/02/25
DYNAZTY
Game of Faces
14/02/25
LÖANSHARK
No Sins to Confess
14/02/25
CROSSPLANE
Mother`s Monster
14/02/25
MANTRIC MOMENTUM
Alienized
14/02/25
KRYPTAN
Violence, Our Power
11/02/25
SET IT OFF
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
11/02/25
MARILYN MANSON
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
11/02/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
11/02/25
ROCKETS
TEATRO ALFIERI - TORINO
12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
12/02/25
PANTERA + POWER TRIP + GUESTS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
12/02/25
SILENT PLANET + LIKE MOTHS TO FLAMES + VEXED + AVOID
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
12/02/25
SOUL ASYLUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
13/02/25
ROYAL REPUBLIC
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO