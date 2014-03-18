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11/02/25
ASHEN FIELDS
So Haggard and So Woe Begone

14/02/25
LOVE IS NOISE
To live in a different way

14/02/25
RAVEN
Cant Take Away the Fire [EP]

14/02/25
MANTAR
Post Apocalyptic Depression

14/02/25
CRAZY LIXX
Thrill of the Bite

14/02/25
DYNAZTY
Game of Faces

14/02/25
LÖANSHARK
No Sins to Confess

14/02/25
CROSSPLANE
Mother`s Monster

14/02/25
MANTRIC MOMENTUM
Alienized

14/02/25
KRYPTAN
Violence, Our Power

CONCERTI

11/02/25
SET IT OFF
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

11/02/25
MARILYN MANSON
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/02/25
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

11/02/25
ROCKETS
TEATRO ALFIERI - TORINO

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
PANTERA + POWER TRIP + GUESTS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

12/02/25
SILENT PLANET + LIKE MOTHS TO FLAMES + VEXED + AVOID
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/02/25
SOUL ASYLUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

13/02/25
ROYAL REPUBLIC
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
EREB ALTOR: tutto il nuovo album ''Hälsingemörker''
10/02/2025 - 10:35 (48 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
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