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14/02/25
LOVE IS NOISE
To live in a different way

14/02/25
DECLINE OF THE I
Wilhelm

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Army of Trees

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Affliction Vortex

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Post Apocalyptic Depression

14/02/25
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Thrill of the Bite

14/02/25
KRYPTAN
Violence, Our Power

14/02/25
LÖANSHARK
No Sins to Confess

CONCERTI

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/02/25
PANTERA + POWER TRIP + GUESTS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

12/02/25
SILENT PLANET + LIKE MOTHS TO FLAMES + VEXED + AVOID
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/02/25
SOUL ASYLUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

13/02/25
ROYAL REPUBLIC
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

13/02/25
ROCKETS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/02/25
THE VEILS
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

14/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/02/25
TOSCOROCKFEST
TEATRO DELLE ARTI LASTRA, VIA GIACOMO MATTEOTTI 8 - LASTRA A SIGNA (FI)
THE 7TH GUILD: online ''Glorious'' dal disco di esordio
11/02/2025 - 21:15 (45 letture)

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