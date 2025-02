SADIST: online il videoclip di ''Something to Pierce'' dal nuovo album

12/02/2025 - 08:57 (147 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Il pezzo mi piace, loro sono dei mostri (musicalmente parlando), talmente bravi che trovo un po\' superflue alcune scelte visive, intendo videoclip di questo tipo e la motosega sul palco, ok parlare anche di serial killer e simili, ma, per i miei gusti, alcune trovate non aggiungono nulla al loro valore