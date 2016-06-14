GATES TO HELL: ''Death Comes to All'' è il nuovo album, online il singolo ''Crazed Killer''

14/02/25
RESCUE CAT
Flesh & Weapon
14/02/25
LÖANSHARK
No Sins to Confess
14/02/25
MANTAR
Post Apocalyptic Depression
14/02/25
CRAZY LIXX
Thrill of the Bite
14/02/25
RAVEN
Cant Take Away the Fire [EP]
14/02/25
DYNAZTY
Game of Faces
14/02/25
DECLINE OF THE I
Wilhelm
14/02/25
MANTRIC MOMENTUM
Alienized
14/02/25
GINGER EVIL
The Way It Burns
14/02/25
KRYPTAN
Violence, Our Power
13/02/25
ROYAL REPUBLIC
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
13/02/25
ROCKETS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
14/02/25
THE VEILS
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO
14/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/02/25
TOSCOROCKFEST
TEATRO DELLE ARTI LASTRA, VIA GIACOMO MATTEOTTI 8 - LASTRA A SIGNA (FI)
14/02/25
HEAVENFALL + WICKED ASYLUM
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
14/02/25
MAULED + HUSQWARNAH + TERRA MORTA
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
14/02/25
KALIMÀ + UNSAVED + KIMURA
ALVARADO STREET PUB, VIA ATTILIO MORI 27 - ROMA
15/02/25
DISTRUZIONE + BRAINSORE + HATRED FIELDS
CENTRALE 66 - MODENA
15/02/25
PAIN + OCEANS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO