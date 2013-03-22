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14/02/25
LOVE IS NOISE
To live in a different way

14/02/25
RESCUE CAT
Flesh & Weapon

14/02/25
SAVAGE LANDS
Army of Trees

14/02/25
CROSSPLANE
Mother`s Monster

14/02/25
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Friend of All Creatures

14/02/25
MANTAR
Post Apocalyptic Depression

14/02/25
CRAZY LIXX
Thrill of the Bite

14/02/25
DYNAZTY
Game of Faces

14/02/25
LÖANSHARK
No Sins to Confess

14/02/25
GINGER EVIL
The Way It Burns

CONCERTI

14/02/25
THE VEILS
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

14/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/02/25
TOSCOROCKFEST
TEATRO DELLE ARTI LASTRA, VIA GIACOMO MATTEOTTI 8 - LASTRA A SIGNA (FI)

14/02/25
HEAVENFALL + WICKED ASYLUM
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

14/02/25
MAULED + HUSQWARNAH + TERRA MORTA
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

14/02/25
KALIMÀ + UNSAVED + KIMURA
ALVARADO STREET PUB, VIA ATTILIO MORI 27 - ROMA

15/02/25
DISTRUZIONE + BRAINSORE + HATRED FIELDS
CENTRALE 66 - MODENA

15/02/25
PAIN + OCEANS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

15/02/25
EMBRACE OF SOULS + BERIEDIR + EREGION
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

15/02/25
NOTHING BUT THIEVES
PALAZZO DELLO SPORT + ROMA
EX DEO: ecco il lyric video di ''Otho''
14/02/2025 - 20:54 (35 letture)

RECENSIONI
75
ARTICOLI
11/09/2013
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NILE + EX DEO + SVART CROWN + BLACK THERAPY
Zona Roveri, Bologna, 06/09/2013
27/03/2013
Live Report
ALESTORM + EX DEO + LAGERSTEIN
New Age Club, Roncade (TV), 22/03/2013
 
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