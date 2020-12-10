PERFECT PLAN: ascolta ''All Night''

15/02/25
LACUNA COIL
Sleepless Empire
21/02/25
ELLIS MANO BAND
Morph
21/02/25
SACRIFICE
Volume Six
21/02/25
AMON SETHIS
Part III - Dawn of an Apocalyptic World
21/02/25
SERPENTYNE
Tales from the Dark
21/02/25
RETROMORPHOSIS
Psalmus Mortis
21/02/25
TWINS CREW
Chapter IV
21/02/25
VULTURES VENGEANCE
Dust Age
21/02/25
RÄUM
Emperor of the Sun
21/02/25
AIRFORCE
Acts of Madness
15/02/25
DISTRUZIONE + BRAINSORE + HATRED FIELDS
CENTRALE 66 - MODENA
15/02/25
PAIN + OCEANS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
15/02/25
EMBRACE OF SOULS + BERIEDIR + EREGION
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
15/02/25
NOTHING BUT THIEVES
PALAZZO DELLO SPORT + ROMA
15/02/25
ROCKETS
TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA - TRENTO
15/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
ARCISTELLA, PIAZZA FONTANA - SISSA TRECASALI (PR)
15/02/25
XIU XIU + KEE AVIL
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
15/02/25
TENEBRA + SUPASONIC FUZZ
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66/B - TORINO
15/02/25
DARKHOLD + CROWDEAD
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 27 - SARONNO (VA)
15/02/25
DAMNATION GALLERY + FEAR FUNERAL
SPAZIO AUTOGESTITO BABILONIA, VIA STERIA 24D - CERVO (IM)