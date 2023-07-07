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Chapter IV

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17/02/25
BULLET FOR MY VALENTINE + TRIVIUM
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/02/25
JETHRO TULL
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/25
ANDY TIMMONS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/02/25
JETHRO TULL
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA

19/02/25
ENTERPRISE EARTH DISTANT + TEN SECONDS OF LIFE + HARBINGER
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

19/02/25
ROCKETS
TEATRO DELLA CORTE IVO CHIESA - GENOVA

20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE

20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
HALOCRAFT: disponibile un singolo del nuovo album ''The Sky Will Remember''
17/02/2025 - 09:11 (44 letture)

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