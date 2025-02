MACHINE HEAD: dettagli e singolo del nuovo album ''Unatøned''

18/02/2025 - 10:07 (281 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 @Rain ex Area: Ringraziate \"Seth\" Spiros Antoniou, bassista dei Septicflesh e laureato all\'Università delle Belle Arti di Atene, da quando il mondo ha scoperto i suoi artwork del suo gruppo (inizi anni 2000) ne ha fatti a centinaia, quasi tutti se non uguali molto simili come tematica e grafica. Suoi sono altri artwork di Belphegor, Conception (sì, quelli di Roy Khan), Ex Deo, Inactive Messiah, Moonspell, On Thorns I Lay, The Foreshadowing ecc. ecc. 8 Musicalmente accettabile, vocalmente pessimo. 7 Non mi prende.. forse sarà il primo ascolto, chissà 6 Boh, a me non dispiace. 5 Continuo a pensare che ha fatto la cazzata a smantellare man mano la line up che ha contribuito a scrivere quel trittico enorme che è stato Ashes, Blackening e Locust. Sto pezzo è banale e mediocre. 4 Ottimo, il precedente mi è piaciuto molto, ascoltato tantissimo 3 @Rain se non altro, la copertina è la cosa migliore degli ultimi album, speriamo che non sia così per la terza volta di fila 2 Numeri 1, spaccherano tutto come sempre !! 1 Ma com\'é che le copertine dei Machine Head sembrano quelle di un gruppo Death? Ormai credo che del loro periodo Groove siamo rimasto ben poco e a sentire come sono ora il successivo periodo Nu é quanto mai distante anni luce.