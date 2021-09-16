DYING WISH: pubblicano il nuovo singolo ''I Brought You My Soul (Your World Brought Me Despair)''

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TRIBULATION + LIVGONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

27/02/25
PLANET OF ZEUS + BOTTOMLESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

27/02/25
TOM MEIGHAN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE - THIENE (VI)

28/02/25
LAIBACH
LINK BOLOGNA, VIA FANTONI 21 - BOLOGNA

28/02/25
TOM MEIGHAN
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

28/02/25
RICK WAKEMAN
TEATRO COMUNALE TIRINNANZI - LEGNANO (MI)

28/02/25
FRANCO MUSSIDA
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

28/02/25
IL SEGNO DEL COMANDO + DEPTH VIBRATION + METAPHORIC MIND
SANTOMATO LIVE CLUB, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA

01/03/25
NARGAROTH + ADVERSAM + BLACK RAPTUS + DEMONIUM ASCENSION
CHIESA SCONSACRATA DI PINEROLO, VIA SAN GIUSEPPE 50 – PINEROLO (TO)
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