DGM: annunciate tre date in Italia questo fine settimana

4 @Ponzio, per me quel lavoro é The Passage - secondo me (una buona parte de)i pezzi di quell'album hanno un qualcosa in più del resto della discografia. 3 Sono sempre stati un gruppo di alto livello, anche se non hanno mai fatto uscire quel disco che ti fa esclamare "wow ma questo è un capolavoro spaziale!". Certo che però avrebbero potuto scegliersi un nome della band migliore delle iniziali dei loro cognomi. Comunque per un loro concerto 12€ sono un prezzo più che onesto di questi tempi, chi non li ha mai visti dal vivo dovrebbe approfittarne 2 a livello qualitativo top band italiana. poi il genere può piacere o meno, ma sono davvero bravi 1 Grande band, l'ultimo mi è piaciuto meno di altri, preferisco alcune cose meno recenti, quello che ho ascoltato di più è sicuramente Wings, comprato all'epoca, peccato solo per la produzione poco pompata.