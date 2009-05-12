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04/03/25
FRACTAL UNIVERSE
The Great Filters

06/03/25
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Sól Tér Sortna

07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir

07/03/25
ADAMANTIS
Reforged

07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna

07/03/25
CRYPTOSIS
Celestial Death

07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing

07/03/25
WHITECHAPEL
Hymns in Dissonance

07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna

07/03/25
STATICLONE
Better Living Through Static Vision

CONCERTI

04/03/25
GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

04/03/25
GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB - MILANO

04/03/25
RICK WAKEMAN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

05/03/25
ALMOST MONDAY
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/03/25
ANIMALS AS LEADERS + NIGHT VERSES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

06/03/25
THE HOWLERS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
URN: dettagli e singolo del nuovo album ''Demon Steel''
04/03/2025 - 09:21 (53 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
03/03/2023
Live Report
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN + OBITUARY
Alcatraz, Milano, 19/02/2023
12/04/2022
Intervista
RANDY BURNS
Il produttore dei Miti
23/03/2020
Intervista
HEAVEN SHALL BURN
Chi semina sacrifici raccoglie verità
03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
04/08/2018
Live Report
NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE
Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
09/04/2018
Articolo
SECRETS OF MY KINGDOM: RETURN TO DIMENSIONS UNKNOWN
Nel mondo di Mortiis
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
01/02/2016
Live Report
AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
25/09/2015
Live Report
SATURNUS + HELEVORN
Padiglione 14, Collegno (TO) 20/09/2015
16/05/2014
Live Report
RECKLESS LOVE + BURNING BLACK + LIPSTICK + WICKED STARRR
Traffic Live Club, Roma, 09/05/2014
15/01/2014
Live Report
SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
Circolo Colony, Brescia, 11/01/2014
15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
08/05/2013
Intervista
AS THEY BURN
Vita, Baguettes & Breakdown
10/12/2011
Live Report
KARMA TO BURN + CAMION
Sinister Noise, Roma, 04/12/2011
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
14/07/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
25/05/2009
Intervista
PENSEES NOCTURNES
Dalla Francia con dolore
12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
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