CHANGELING: diffuso il video ufficiale di ''Falling in Circles'' dal debutto

04/03/25
FRACTAL UNIVERSE
The Great Filters
06/03/25
ISTAPP
Sól Tér Sortna
07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir
07/03/25
ADAMANTIS
Reforged
07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna
07/03/25
CRYPTOSIS
Celestial Death
07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing
07/03/25
WHITECHAPEL
Hymns in Dissonance
07/03/25
STATICLONE
Better Living Through Static Vision
04/03/25
GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
04/03/25
GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB - MILANO
04/03/25
RICK WAKEMAN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
05/03/25
ALMOST MONDAY
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
06/03/25
ANIMALS AS LEADERS + NIGHT VERSES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
06/03/25
THE HOWLERS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO
07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA