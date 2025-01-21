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GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

04/03/25
GREEN LUNG + UNTO OTHERS + SATAN’S SATYRS
LEGEND CLUB - MILANO

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RICK WAKEMAN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

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CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

06/03/25
ANIMALS AS LEADERS + NIGHT VERSES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

06/03/25
THE HOWLERS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
METAPHOBIC: tutto il debutto ''Deranged Excruciations'' in streaming
04/03/2025 - 09:36 (45 letture)

lisablack
Martedì 4 Marzo 2025, 12.24.57
1
Roba buona... E vaiiiii🤟
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