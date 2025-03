INGLORIOUS: guarda il video del nuovo singolo ''Testify''

04/03/2025 - 14:42 (80 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 Carino, per lo meno originale, anche l\'album di cover di cantanti/band al femminile. Felice siano tornati in pista. 3 Grazie @Shock. Tu ed io ci siamo sempre sperticati in lodi per questo gruppo, ma non mi pare che nemmeno all\'estero abbiano riscosso chissà quale successo. Peccato. Almeno quel fuoriclasse di Nathan James non è diventato un prezzemolino come Romero. O forse sì e son proprio io che me son fumato? 2 @Rob Fleming: dopo il terzo hanno rilasciato solo un altro album nel 2021, We will ride (ottimo album) poi sono andati in \"sospensione\", non si è saputo più niente fino a questo nuovo singolo. 1 Ohy chi si rivede! Dopo il terzo album non li ho più seguiti. Questa mi sembra decisamente pesante, più \"moderna\". Darò un ascolto