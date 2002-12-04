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07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
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LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO

07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO

08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
DGM: cancellate le date di questo fine settimana
06/03/2025 - 19:22 (71 letture)

RECENSIONI
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s.v.
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Parla Titta Tani
 
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