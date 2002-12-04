DGM: cancellate le date di questo fine settimana

07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir
07/03/25
CRYPTOSIS
Celestial Death
07/03/25
DAWN OF OUROBOROS
Bioluminescence
07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna
07/03/25
ADAMANTIS
Reforged
07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing
07/03/25
WHITECHAPEL
Hymns in Dissonance
07/03/25
MINDWARS
V [Reissue]
07/03/25
IMPURITY
The Eternal Sleep
07/03/25
SHRINE OF DENIAL
I, Moloch
07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO
07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO
07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)
07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO
08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA