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Bioluminescence

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The Eternal Sleep

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SHRINE OF DENIAL
I, Moloch

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07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO

07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO

08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
LIK: dettagli e singolo del nuovo album ''Necro''
06/03/2025 - 19:47 (48 letture)

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Tra mito e leggenda
18/04/2019
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SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
12/4/2019 - Dagda Live Club, Retorbido (PV) - 13/04/2019 – Alchemica Live Club, Bologna
13/12/2016
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ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 09/12/16
 
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