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07/03/25
THRONE OF IRON
Adventure Two

07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna

07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing

07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir

07/03/25
STATICLONE
Better Living Through Static Vision

07/03/25
EDGE OF PARADISE
Death Note

07/03/25
JETHRO TULL
Curious Ruminant

07/03/25
SHRINE OF DENIAL
I, Moloch

07/03/25
MINDWARS
V [Reissue]

07/03/25
WHITECHAPEL
Hymns in Dissonance

CONCERTI

07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO

07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO

08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
SADIST: ascolta integralmente il nuovo disco ''Something To Pierce''
07/03/2025 - 08:50 (40 letture)

lisablack
Venerdì 7 Marzo 2025, 12.11.55
1
Grandi, molto bene🤟
RECENSIONI
85
50
79
85
90
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04/09/2018
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