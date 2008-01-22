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07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna

07/03/25
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Bioluminescence

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07/03/25
EDGE OF PARADISE
Death Note

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07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO

07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO

08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
ELUVEITIE: disponibile ''Awen'' dal nuovo album
07/03/2025 - 16:07 (47 letture)

RECENSIONI
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73
65
s.v.
58
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75
ARTICOLI
17/08/2017
Intervista
ELUVEITIE
Di miti e spiritualità
09/11/2015
Live Report
EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
06/11/2014
Live Report
ELUVEITIE + ARKONA + SKALMOLD
New Age Club, Roncade (TV), 31/10/2014
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
08/11/2011
Live Report
DARK TRANQUILLITY + ELUVEITIE + MERCENARY ed altri
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 03/11//2011
08/12/2010
Live Report
ELUVEITIE + SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Mac2, Schio, 03/12/2010
22/01/2008
Intervista
ELUVEITIE
Parla Chrigel Glanzmann
 
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