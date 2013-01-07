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The Black Halo (20th Anniversary Edition)

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From Hermitage to Europe [Live Album]

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Keys to the Palace

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SIMON MCBRIDE
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14/03/25
THE BODY
Was I Good Enough?

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09/03/25
STEVE´N´SEAGULLS
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09/03/25
THE DEAD DAISIES
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

09/03/25
DGM + RICK D’ATTIS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

10/03/25
SUFFOCATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

10/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
TEATRO COMUNALE - VICENZA

11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
SACRED STEEL: ascolta ''The Watcher Infernal''
08/03/2025 - 18:39 (105 letture)

Rik HM
Sabato 8 Marzo 2025, 19.46.46
1
Magari chi apprezza i manowar può piacere questa song .... 🤔
RECENSIONI
80
75
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