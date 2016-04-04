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From Hermitage to Europe [Live Album]

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STEVE´N´SEAGULLS
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09/03/25
THE DEAD DAISIES
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09/03/25
DGM + RICK D’ATTIS
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

10/03/25
SUFFOCATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

10/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
TEATRO COMUNALE - VICENZA

11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
FORLORN: presentano un brano dal prossimo album
08/03/2025 - 18:55 (54 letture)

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