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14/03/25
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Tales from the Entrails: A Necrology

14/03/25
WOMBBATH
Beyond The Abyss

14/03/25
KAMELOT
The Black Halo (20th Anniversary Edition)

14/03/25
ENVY OF NONE
Stygian Wavz

14/03/25
TEMPERANCE
From Hermitage to Europe [Live Album]

14/03/25
HELVITNIR
Wolves of the Underworld

14/03/25
DESSIDERIUM
Keys to the Palace

14/03/25
JON ANDERSON & THE BAND GEEKS
Live - Perpetual Change [Live Album]

14/03/25
SIMON MCBRIDE
Recordings 2020 - 2025

14/03/25
THE BODY
Was I Good Enough?

CONCERTI

10/03/25
SUFFOCATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

10/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
TEATRO COMUNALE - VICENZA

11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
CARE OF NIGHT: presentato il singolo ''Cassandra''
09/03/2025 - 21:35 (52 letture)

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