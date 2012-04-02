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The Black Halo (20th Anniversary Edition)

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GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
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13/03/25
WHISPERING SONS
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13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

14/03/25
CLAN OF XYMOX + NEWDRESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

14/03/25
THUS LOVE
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
FAIRYLAND: ascolta ''A New Dawn''
10/03/2025 - 22:46 (56 letture)

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