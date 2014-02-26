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Live - Perpetual Change [Live Album]

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Keys to the Palace

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Stygian Wavz

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From Hermitage to Europe [Live Album]

14/03/25
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14/03/25
HELVITNIR
Wolves of the Underworld

14/03/25
KAMELOT
The Black Halo (20th Anniversary Edition)

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11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

14/03/25
CLAN OF XYMOX + NEWDRESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

14/03/25
THUS LOVE
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
CREMATORY: ecco il singolo ''Welt Aus Glas''
11/03/2025 - 10:24 (68 letture)

RECENSIONI
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26/02/2014
Intervista
CREMATORY
Il giusto rimedio per il rinnovamento
 
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