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Wrath and Ruin

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9 Ways to Salvation

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Recordings 2020 - 2025

14/03/25
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The Way

14/03/25
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14/03/25
JON ANDERSON & THE BAND GEEKS
Live - Perpetual Change [Live Album]

14/03/25
WOMBBATH
Beyond The Abyss

14/03/25
TEMPERANCE
From Hermitage to Europe [Live Album]

14/03/25
THE BODY
Was I Good Enough?

CONCERTI

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

14/03/25
CLAN OF XYMOX + NEWDRESS
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

14/03/25
THUS LOVE
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

14/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

14/03/25
WHISPERING SONS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
CISCO BELLOTTI
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
CRADLE OF FILTH: ecco il video di ''White Hellebore''
12/03/2025 - 13:21 (146 letture)

perse
Mercoledì 12 Marzo 2025, 15.11.34
2
il più debole dei tre pezzi ma comunque bellino.
lisablack
Mercoledì 12 Marzo 2025, 14.30.42
1
Li adoro da oltre 30 anni, acquisto sicuro e bel pezzo🤟
RECENSIONI
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