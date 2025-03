GIANT: a maggio esce ''Stand and Deliver'', ascolta la nuova ''Hold the Night''

14/03/2025 - 10:29 (150 letture)



Simone "McCallon" Calloni 5 Beh senza infamia e senza lode, ormai i vecchi Giant (quelli dei primi due album) sono belli che andati, la loro "colpa" è quella di essere arrivati fuori tempo massimo, quando ormai l'AOR stava andando in disuso e il Grunge iniziava a farsi strada. Stay rimane comunque una delle più belle canzoni AOR/rock degli anni 90. 4 Dann Huff perchè non torni nei Giant? 3 Il miglior brano dei Perfect Plan del disco, ah, no sono i Giant...... 2 Tenendo conto che non è più la formazione originale è un bel pezzo, curioso il titolo quasi omonimo di Hold Back The Night e per me Last Of The Runaways è uno dei primissimi album hard rock a tinte aor di sempre. Proprio l'altro giorno riascoltavo III, anche quello un bel disco ingiustamente dimenticato 1 Tanta roba