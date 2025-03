KATATONIA: si separano da Anders Nyström

KATATONIA: si separano da Anders Nystr÷m

18/03/2025 - 09:43 (309 letture)



7 Per me finiti molto prima che si formassero. Non li ascolto pi¨ dal 1984. 6 Pezzo di storia del death e post death di Stoccolma che abbandona la sua creatura. Per me solo grandissimi dischi tranne forse il primo che non ho mai digerito ma dal secondo in avanti solo capolavori o gi¨ di lý. 5 Grandi Sentenced !!!!!!!!!!!!!!!!!! Sempre nel mio cuore ed Ŕ vero hanno lasciato all\'apice. Ma non concordo con Scudder che i Katatonia vanno avanti per inerzia, io credo ci sia sempre un buon livello qualitativo nella loro musica ma sono cambiati troppo, fino a Dead End Kings e lo stupendo Sanctitude erano ancora nella mia Top Ten Bands, poi ho comprato ancora gli albums ma non mi dicono pi¨ nulla, un po hanno perso la \"magia\"..... 4 E\' il chitarrista non il bassista 3 Gruppo ormai alla frutta che va avanti per inerzia e per il mutuo e le bollette da pagare a fine mese. Solo i grandiosi Sentenced hanno avuto le palle e la dignitÓ per farla finita quando avevano capito che era il momento giusto senza mai pi¨ fare reunion farsa o pagliacciate di proclami 2 E da un bel pezzo. Dopo il secondo album, non li ho pi¨ digeriti. 1 Andati anche questi....