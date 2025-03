Probabilmente non comprerò mai più un suo album. Forse e dico forse un giorno prenderò Facing per il resto mi bastano tutti i suoi precedenti. Ma ammetto che quando guardo un suo video, come questo, resto ancora oggi a bocca aperta e mi ritrovo a scossare il capo e mormorare: \"non è possibile; non è vero; non può essere\". Cosa volete che dica... Potrò mai contestare Vai o Satriani o Van Halen? Ma per i miei gusti, sotto il profilo shred, lui resta in assoluto il mio preferito