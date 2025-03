NANOWAR OF STEEL: il live video di ''Esce Ma Non Mi Rosica/Pariya'' con Shahram Shabpareh

24/03/2025 - 10:26 (246 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Ovvio, siamo qui per scambiare opinioni, ci mancherebbe. In realtÓ nella musica va benissimo, Ŕ una forma d\'arte la comicitÓ in musica, una canzone pu˛ anche far ridere, poi ognuno ha la sua idea di musica (per me ogni sensazione va bene, basta che la canzone sia fatta bene). 7 Non merita* attenzione, volevo scrivere, non ce l\'avevo con te Timothy. 6 Si, per me la comicitÓ nella musica non va bene, magari apprezzo l\'ironia, ma questa Ŕ parodia, demenziale, fa sorridere, si ascolta insieme agli amici, ma finisce lý per me, non meriti attenzione. Poi sono gusti, ci mancherebbe 5 Quindi tutta la comicitÓ fa schifo... solo cose drammatiche. Se vedi il repertorio Nanowar spaziano tantissimo anche tra le proposte comiche, se proprio quest\'idea di comicitÓ non ti piace. 4 Robaccia grottesca, per me non ha senso questa roba, non l\'ascolto, non la considero arte, Ŕ roba da sagra di paese che mette in mostra tutti gli stereotipi negativi italiani, e per i quali il mondo ci prende per il culo, giustamente, ma se loro ci campano sono contento, quello che fanno lo fanno bene. 3 Al di la dei gusti, sono bravi. Purtroppo in Italia troppi si lamentano del fatto che facciano ridere (ma tanti li adorano), all\'estero persone che li sminuiscono per questo sono pochissimi (quasi irrilevante). Purtroppo l\'italiano in generale dai propri connazionali deve dimostrare il doppio rispetto agli stranieri, oltre al fatto che dal momento che il metal in Italia AL MOMENTO non Ŕ nella cultura popolare tutto quello che si discosta da determinati binari Ŕ visto con sospetto. Una band che nasce come demenziale e si trova a suonare (anche se uno solo di loro) alla BBC, la BBC porca miseria: come minimo la notizia dovrebbe essere ovunque e invece... I Nanowar sono la band italiana pi¨ divisiva e sottovalutata della storia, tanto talentuosi quanto non compresi da tutti. 2 Massa bei 1 Possiamo tranquillamente affermare che il livello Ŕ siderale. Davanti a questo m\'inchino.