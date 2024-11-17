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26/03/25
CULT OF FIRE
The One, Who is Made of Smoke

27/03/25
TEETH OF THE FAE
Beneath Pointed Hat

28/03/25
TEITANBLOOD
From The Visceral Abyss

28/03/25
GREY AURA
Zwart vierkant: Slotstuk

28/03/25
SAMMALE
Ikiharmaja

28/03/25
DEAFHEAVEN
Lonely People with Power

28/03/25
JIVEBOMB
Ethereal

28/03/25
MINISTRY
The Squirrely Years Revisited

28/03/25
CARE OF NIGHT
Live at Sweden Rock Festival [Live Album]

28/03/25
DEAD MEADOW
Voyager To Voyager

CONCERTI

25/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

26/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

26/03/25
BDRMM
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
ROCK-OUT: disponibile un brano dal nuovo album
24/03/2025 - 17:07 (59 letture)

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23/03/2025 - 12:01
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