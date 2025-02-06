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26/03/25
CULT OF FIRE
The One, Who is Made of Smoke

27/03/25
TEETH OF THE FAE
Beneath Pointed Hat

28/03/25
SAMMALE
Ikiharmaja

28/03/25
URN
Demon Steel

28/03/25
ALLIANCE
Before Our Eyes

28/03/25
PHIL X & THE DRILLS
POW! Right in the Kisser

28/03/25
DEAD MEADOW
Voyager To Voyager

28/03/25
JIVEBOMB
Ethereal

28/03/25
DEAFHEAVEN
Lonely People with Power

28/03/25
SERPENT RIDER
The Ichor of Chimaera

CONCERTI

26/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

26/03/25
BDRMM
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
AUTUMN`S DAWN: ascolta il nuovo album ''We Lost Our Hope Along The Way''
25/03/2025 - 19:00 (57 letture)

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