AUTUMN`S DAWN: ascolta il nuovo album ''We Lost Our Hope Along The Way''

26/03/25
CULT OF FIRE
The One, Who is Made of Smoke
27/03/25
TEETH OF THE FAE
Beneath Pointed Hat
28/03/25
SAMMALE
Ikiharmaja
28/03/25
URN
Demon Steel
28/03/25
ALLIANCE
Before Our Eyes
28/03/25
PHIL X & THE DRILLS
POW! Right in the Kisser
28/03/25
DEAD MEADOW
Voyager To Voyager
28/03/25
JIVEBOMB
Ethereal
28/03/25
DEAFHEAVEN
Lonely People with Power
28/03/25
SERPENT RIDER
The Ichor of Chimaera
26/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
26/03/25
BDRMM
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)
27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA
28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO