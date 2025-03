LINKIN PARK: ascolta l'inedita ''Up from the Bottom''

28/03/2025 - 09:42



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Caro @Indigo sono totalmente d\'accordo con te. Per i primi due dischi (gli unici che ho oltre all\'ultimo), però, devo farmi venire la voglia di ascoltarli. 4 @Rob, mi sono già espresso in merito a questa nuova line-up nei commenti alla recensione apposita, quindi non ribadirò cose già dette. Comprare la riedizione se non si possiede il disco originale ci sta, ma se uno deve sostanzialmente ricomprarlo per soli tre inediti anche no. Invece le versioni extra di Hybrid Theory e Meteora (2020; 2023) sono perfette, quelle sì delle uscite irrinunciabili per i fan dei (veri) Linkin Park. 3 Io non la comprerò, ma se non l\'avessi già preso mi butterei su questa versione. Il CD continua a piacermi un botto e continuo ad ascoltarlo; lei ha un timbro bellissimo; The Emptiness Machine è una delle canzoni più belle degli ultimi dieci anni. Diciamo che con i superlativi assoluti mi sono espresso 2 E c\'è pure chi la comprerà davvero questa inutile deluxe edition, con solo tre brani inediti e cinque brani live. 1 Continua a non entusiasmarmi questa loro nuova reincarnazione.