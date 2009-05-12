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28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

28/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

29/03/25
LIMP BIZKIT
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

29/03/25
SOAP & SKIN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

29/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB - MILANO

29/03/25
WITCHUNTER + URANIAVORE GOATPHAGO
GARAGE 7/9, VIA VEZZOLA 7 - TERAMO
URN: pubblicano il video ufficiale di ''Are You Friends With Your Demons''
28/03/2025 - 10:02 (50 letture)

RECENSIONI
60
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Alcatraz, Milano, 19/02/2023
12/04/2022
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RANDY BURNS
Il produttore dei Miti
23/03/2020
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HEAVEN SHALL BURN
Chi semina sacrifici raccoglie verità
03/11/2019
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AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
06/02/2019
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DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
04/08/2018
Live Report
NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE
Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
09/04/2018
Articolo
SECRETS OF MY KINGDOM: RETURN TO DIMENSIONS UNKNOWN
Nel mondo di Mortiis
17/08/2016
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METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
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01/02/2016
Live Report
AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
25/09/2015
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SATURNUS + HELEVORN
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16/05/2014
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RECKLESS LOVE + BURNING BLACK + LIPSTICK + WICKED STARRR
Traffic Live Club, Roma, 09/05/2014
15/01/2014
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SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
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15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
24/06/2013
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AIRBOURNE + THE GUESTZ
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08/05/2013
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Vita, Baguettes & Breakdown
10/12/2011
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KARMA TO BURN + CAMION
Sinister Noise, Roma, 04/12/2011
12/04/2011
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ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
27/09/2010
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OZZY OSBOURNE + KORN
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14/07/2010
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OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
14/03/2010
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AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
06/03/2010
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LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
15/12/2009
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AHAB + IN MOURNING
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25/05/2009
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Dalla Francia con dolore
12/05/2009
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MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
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