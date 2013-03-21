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THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

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DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

28/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

29/03/25
LIMP BIZKIT
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

29/03/25
SOAP & SKIN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

29/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB - MILANO

29/03/25
WITCHUNTER + URANIAVORE GOATPHAGO
GARAGE 7/9, VIA VEZZOLA 7 - TERAMO
W.E.T.: in streaming un nuovo singolo
28/03/2025 - 17:27 (43 letture)

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