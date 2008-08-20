CABAL: ecco ''Snake Tongues''

31/03/25
THE INFINITY RING
Ataraxia
04/04/25
ALLEGAEON
The Ossuary Lens
04/04/25
BENEDICTION
Ravage of Empires
04/04/25
PAT TRAVERS
Statesboro Blues (Live in Baltimore 1982)
04/04/25
MOON SHOT
Broken Bones [EP]
04/04/25
L.A. GUNS
Leopard Skin
04/04/25
FRANTIC AMBER
Death Becomes Her
04/04/25
WARFIELD
With the Old Breed
04/04/25
ROTTING CHRIST
35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus
04/04/25
CAPTAIN BLACK BEARD
Chasing Danger
29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
29/03/25
LIMP BIZKIT
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
29/03/25
SOAP & SKIN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
29/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB - MILANO
29/03/25
WITCHUNTER + URANIAVORE GOATPHAGO
GARAGE 7/9, VIA VEZZOLA 7 - TERAMO
30/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
30/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB - MILANO
01/04/25
OZRIC TENTACLES
SPAZIO ROSSELLINI, VIA DELLA VASCA NAVALE 58 - ROMA
02/04/25
AXEL RUDI PELL
DRUSO - RANICA (BG)
02/04/25
OZRIC TENTACLES
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)