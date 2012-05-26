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35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus

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04/04/25
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05/04/25
OZRIC TENTACLES
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05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
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05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave

05/04/25
OVER THE TOP FEST
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06/04/25
OZRIC TENTACLES
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H.E.A.T: disponibile il video ufficiale di ''Running to You''
02/04/2025 - 09:05 (122 letture)

progster78
Mercoledì 2 Aprile 2025, 12.49.05
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Evvai...un altro refrain stampato in testa!!!Come sempre grandi!
RECENSIONI
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14/05/2014
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Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 09/05/2014
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La forza degli Eighties
 
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