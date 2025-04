DARK ANGEL: svelata la copertina del nuovo ''Extinction Level Event''

02/04/2025 - 09:09 (342 letture)



11 Copertina immonda 10 A me invece la copertina interessa molto dato che i dischi li compro ancora e per me fa parte tutto di un concept artistico. Quante cover sono rimaste nella mia mente e hanno segnato il mio immaginario. 9 Speriamo in bene. Copertina davvero mediocre. Peccato perché avrebbero potuto sbattersi un minimo. 8 Sono commosso !! Dopo 34 anni il sogno si avvera, sono sicuro che non deluderanno ! Per la copertina m'importa na sega non sono mica figurine da collezione, quello che conta e' la musica! Adesso all'appello mancano solo i mitici Coroner... 7 Ci credo quando lo vedo... Comunque a me la copertina piace. 6 Spero che pubblichino il nuovo album prima che il trailer si avveri .... 🤘🎸 5 Le cover già da 15 anni in molti casi sembrano quelle dei videogiochi, questa non mi sembra poi così terribile, se non altro é in linea col loro nome. 4 .... finalmente....non vedo l'ora di ascoltarlo... 3 Le copertine le fanno con l'AI per mancanza di budget. Sembrano dei videogiochi. 2 schifezza di copertina ma sopratutto... dopo TDNH hanno ancora senso??? 1 mo mama, dai... ovvio che spero in un grande album , pazienza la cover