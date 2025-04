SLEEP TOKEN: online la nuova ''Caramel''

04/04/2025 - 08:44 (177 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Non so chi siano (non lo dico per modo di dire per sminuirli, davvero non lo so) e dopo aver letto il commento #2 direi che posso tranquillamente continuare ad ignorarli. \"...la voglia di sgridare coloro che gridano il loro nome durante i loro concerti.\" \"...l\'insicurezza della band nel soddisfare le aspettative degli altri\" eh, come faranno a risolvere questi problemi fondamentali, speriamo bene. 6 Gli Electric Callboy sono decisamente superiori. Sia in fatto di Pop che di Metal (o la roba che è diventata oggi e che chiamano comunque Metal)) 5 Il primo singolo Emergence per me è stato una vera sorpresa ma questa Caramel non mi piace per niente. Dice bene @Shock, la coda pseudo metalcore invece che migliorare finisce per rovinare del tutto la canzone. Bocciata senza appello. 4 Ci ho provato, incuriosito da quanto si parla della band, ma devo dire che non fa proprio per me. Non posso che quotare @Shock. 3 Mamma mia che porcheria. Pop per tre minuti e mezzo e poi un minuto di metalcore con screaming a cazzo, il tutto messo insieme con lo sputo. E questo sarebbe il futuro del metal? Mettere due chitarre distorte in un mare di pop non è neanche vagamente metal 2 La canzone è carina, ma quello che mi ha colpito di più è il testo della loro canzone. È la canzone meno \"Sleep Token\" che io conosca finora, anzi, non è nemmeno fatto da loro, ma dai ragazzi dietro le maschere che mostrano la frustrazione nel proteggere la loro identità, le ansie di sapere se qualcuno li segua o la voglia di sgridare coloro che gridano il loro nome durante i loro concerti. Tutti ciò porta questa band ha sbilanciarsi chiedendosi se possono continuare a vivere questo sogno nonostante sia \"amaro\"( la parola bitter è molto presente nel testo). Loro vogliono continuare questo sogno divenuto realtà, e ne sono grati, tuttavia li porta anche ad affrontare queste cose che rappresentano la conseguenza della fama che hanno ottenuto. Hanno reso il loro sogno di suonare per gli altri, un meraviglioso incubo. Una prigione dorata. È anche una canzone che esprime anche l\'insicurezza della band nel soddisfare le aspettative degli altri. Questa è secondo me la loro canzone più off-topic, ma anche la più fragile e vuole più essere un invito a rispettare quella parte di vita più intima che hanno e semplicemente a godersi del viaggio che stiamo facendo con loro e con le loro canzoni. Bella la musica, ma il testo la rende unica. Lo avrei chiamato \"Liquirizia\" per come parla il testo. Molto Buono nonostante il sapore della fama 1 tanto hype per questo album! speriamo bene il primo era tanta roba musicalmente ma non mi aveva fatto impazzire più di tanto!