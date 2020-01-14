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The Ossuary Lens

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35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus

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CAPTAIN BLACK BEARD
Chasing Danger

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04/04/25
OZRIC TENTACLES
EREMO CLUB, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)

04/04/25
URAL + EXPLORER + FINAL STRUGGLE
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

04/04/25
STEVE WYNN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

05/04/25
OZRIC TENTACLES
BREAKLIVE, VIA DEL COMMERCIO 70 - ASCOLI PICENO

05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave

05/04/25
OVER THE TOP FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

06/04/25
OZRIC TENTACLES
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

06/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
IGORRR: il video di ''ADHD'' dal nuovo album ''Amen''
04/04/2025 - 08:53 (67 letture)

d.r.i.
Venerdì 4 Aprile 2025, 18.15.43
1
Grande aphex twin
RECENSIONI
75
83
ARTICOLI
06/04/2023
Live Report
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN’S CHAIR
Link, Bologna (BO), 25/03/2023
 
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