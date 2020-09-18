BENEDICTION: in streaming ''A Carrion Harvest''

08/04/25
CARONTE
Spiritvs
08/04/25
CARONTE
Spiritus
11/04/25
IDLE HEIRS
Life is Violence
11/04/25
EPICA
Aspiral
11/04/25
SWALLOW THE SUN
Shining Dark Deluxe
11/04/25
NEPTUNIAN MAXIMALISM
Le Sacre Du Soleil Invaincu
11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation
11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead
11/04/25
VALHALORE
Beyond the Stars
11/04/25
MASTERS OF REALITY
The Archer
05/04/25
OZRIC TENTACLES
BREAKLIVE, VIA DEL COMMERCIO 70 - ASCOLI PICENO
05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave
05/04/25
OVER THE TOP FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
06/04/25
OZRIC TENTACLES
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
06/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
06/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Fuori Orario - Taneto di Gattatico (RE)
07/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
07/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Largo Venue - Roma