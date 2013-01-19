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CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
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05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave

05/04/25
OVER THE TOP FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

06/04/25
OZRIC TENTACLES
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

06/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

06/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Fuori Orario - Taneto di Gattatico (RE)

07/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

07/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Largo Venue - Roma
SACRED STEEL: disponibile un brano da ''Ritual Supremacy''
04/04/2025 - 22:25 (73 letture)

RECENSIONI
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