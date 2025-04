DANKO JONES: ascolta ''What You Need'' dal prossimo album

07/04/2025 - 11:19 (58 letture)



Simone "McCallon" Calloni 1 E\' uno di quei classici artisti che cambia pochissimo il suo sound, ed è proprio questo che la gente si aspetta da lui... Bel pezzo comunque... Se si vuole uno che sperimenta, passare oltre please.