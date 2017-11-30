KING WITCH: svelano i dettagli del nuovo ''III''

08/04/25
CARONTE
Spiritvs
08/04/25
CARONTE
Spiritus
11/04/25
SWALLOW THE SUN
Shining Dark Deluxe
11/04/25
IDLE HEIRS
Life is Violence
11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation
11/04/25
PUTRID OFFAL
Obliterated Life
11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead
11/04/25
ROCK-OUT
Let`s Call It Rock `N` Roll
11/04/25
LEPER COLONY
Those of the Morbid
11/04/25
NEPTUNIAN MAXIMALISM
Le Sacre Du Soleil Invaincu
08/04/25
AVANTASIA
ALCATRAZ - MILANO
08/04/25
OZRIC TENTACLES
VIDIA CLUB, VIA S. VITTORE 1128 - CESENA (FC)
09/04/25
BEHEMOTH + SATYRICON + ROTTING CHRIST
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
09/04/25
BEHEMOTH + SATYRICON + ROTTING CHRIST
ALCATRAZ - MILANO
09/04/25
AUSTERE + LUNAR TOMBFIELDS + guest TBA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
09/04/25
OZRIC TENTACLES
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
09/04/25
HIGH FADE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
09/04/25
IST IST
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
10/04/25
𝗢𝗭𝗥𝗜𝗖 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘𝗦 + 𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦&𝗦𝗔Ҳ
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)
10/04/25
OZRIC TENTACLES
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)