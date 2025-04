BEHEMOTH: il video ufficiale di ''Lvciferaeon''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Però forse un po\' di informazione in più non guasterebbe. CitizenGO è un gruppo che fa \"advocacy\" (che potete leggere come \"difendere una causa\" o \"scatenare polemica\" in base al caso) fondato a MADRID, in Spagna, quindi non italiano, originariamente come prestanome di HazteOir, piattaforma con lo stesso modus operandi populista. Funziona come GoFundMe o Kickstarter, con la differenza che la donazione non è obbligatoria. Fra i membri della piattaforma, però, spiccava un politico italiano, Luca Volontè, UDC (Unione di Centro), condannato 2 volte per aver preso una tangente di 2 milioni di euro dall\'Azerbaigian (secondo alcune fonti, i soldi sarebbero stati trasferiti nel conto della piattaforma), salvo poi venire assolto dal reato dalla Corte D\'Appello nel 2021: dal 2022 il caso è in prescrizione dalla Corte di Cassazione. Più altri fondatori di altre organizzazioni per la protezione della famiglia, ecc. dagli Stati Uniti e un russo vicino al Cremlino. Altre campagne consistono nell\'opposizione all\'aborto, nel boicottaggio della Disney (e della \"gay agenda\" che, parole loro, avrebbe colpito le ultime uscite cinematografiche) e vicinanza alla legge russa contemporanea (e annesso supporto politico). A ciò si è messo in mezzo l\'avvocato Michele Mardegan, che avrebbe inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala, riportato da più fonti: da nessuna parte, però, risulta il collegamento tra CitizenGo e gli ultimi 2 nomi. Qualcuno in altre sedi la definisce come \"una scusa per fare pubblicità a sé stessi, al locale e addirittura ai gruppi\", ma il risultato dipenderà dagli sviluppi futuri. 6 E disen povra Italia.. 5 Da quel che so la prima petizione, dalla quale si è scatenata questa polemica, è di CitizensGo che non mi pare sia affilita politicamente o religiiosamente a niente, ma potrei sbagliarmi, ho letto solo lo statuto. Poi da li c\'e\' stata la lettera dei consigliere comunale, ecc. ecc. Personalmente, non amo per niente questo genere di musica, anzi incarna proprio i lati che odio del metal (loro e le band troppo \"politiche\"). Ma da qui ad impedire che si esibiscano ce ne corre. 4 Più che negli anni \'90 mi sembra di essere nel medioevo...c\'era in mezzo anche l\'associazione internazionale degli esorcisti...roba da ricovero. 3 Ho sentito della vicenda e non ci sono parole: nel 2025 ancora circolano idioti così bigotti da voler far annullare i concerti perché satanici? Ma scherziamo, sembra di tornare negli anni \'90 con Marylin Manson in versione Anticristo... Davvero imbarazzante. Io non sono fan delle band in cartellone ma dopo una cosa del genere non solo devono poter esibirsi ma devono fare sold-out completo. 2 Io ci vado al concerto🤟 e fanculo ad un bigotto di destra finto perbenista 1 Non sono un fan ma auguro un buon concerto a chi li andrà a vedere a Milano...alla faccia di chi non li voleva far suonare.