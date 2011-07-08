SVARTSOT: annunciato il nuovo disco ''Peregrinus''

11/04/25
DIABOLIZER
Murderous Revelations
11/04/25
EPICA
Aspiral
11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation
11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead
11/04/25
MASTERS OF REALITY
The Archer
11/04/25
MARK MORTON
Without the Pain
11/04/25
BLOOD ABSCISSION
I I
11/04/25
SONUM
The Obscure Light Awaits
11/04/25
CYTOTOXIN
Biographyte
11/04/25
PUTRID OFFAL
Obliterated Life
10/04/25
𝗢𝗭𝗥𝗜𝗖 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘𝗦 + 𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦&𝗦𝗔Ҳ
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)
10/04/25
OZRIC TENTACLES
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)
10/04/25
NEGATIVE PLANE + BLACK OATH
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
10/04/25
ABSU + STORMCROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
10/04/25
ABSU + ZEMIAL
TRAFFIC LIVE - ROMA
10/04/25
IST IST
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
10/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128 - PORDENONE
11/04/25
ABSU + STORMCROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)