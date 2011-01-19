HELLOWEEN: finite le registrazioni del nuovo album

11/04/25
LAST LEAF DOWN
Weight of Silence
11/04/25
EPICA
Aspiral
11/04/25
SWALLOW THE SUN
Shining Dark Deluxe
11/04/25
BATTLE BEAST
Circus of Doom - Live in Helsinki 2023
11/04/25
VALHALORE
Beyond the Stars
11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation
11/04/25
ROCK-OUT
Let`s Call It Rock `N` Roll
11/04/25
PUTRID OFFAL
Obliterated Life
11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead
11/04/25
MASTERS OF REALITY
The Archer
11/04/25
ABSU + STORMCROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
11/04/25
HIGH FADE
ALCAZAR, VIA CARDINALE MERRY DEL VAL 15 - ROMA
11/04/25
KINGS OF CONVENIENCE
AUDITORIUM PAGANINI - PARMA
11/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
12/04/25
MARCIN
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
12/04/25
REDRAW + NOISE IN MYSELF + VIDE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
12/04/25
ABSU + STORMCROW
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/25
ABSU + ZEMIAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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