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11/04/25
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11/04/25
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Aspiral

11/04/25
SWALLOW THE SUN
Shining Dark Deluxe

11/04/25
BATTLE BEAST
Circus of Doom - Live in Helsinki 2023

11/04/25
VALHALORE
Beyond the Stars

11/04/25
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Aberrant Vaginal Gestation

11/04/25
ROCK-OUT
Let`s Call It Rock `N` Roll

11/04/25
PUTRID OFFAL
Obliterated Life

11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead

11/04/25
MASTERS OF REALITY
The Archer

CONCERTI

11/04/25
ABSU + STORMCROW
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)

11/04/25
HIGH FADE
ALCAZAR, VIA CARDINALE MERRY DEL VAL 15 - ROMA

11/04/25
KINGS OF CONVENIENCE
AUDITORIUM PAGANINI - PARMA

11/04/25
EMBRACE OF THORNS + KHNVM
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

12/04/25
MARCIN
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA

12/04/25
REDRAW + NOISE IN MYSELF + VIDE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

12/04/25
ABSU + STORMCROW
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

12/04/25
ABSU + ZEMIAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
HELLOWEEN: finite le registrazioni del nuovo album
10/04/2025 - 21:47 (61 letture)

progster78
Giovedì 10 Aprile 2025, 23.19.12
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Proprio col contagocce...cmq quel poco mi fa ben sperare 🎃.
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