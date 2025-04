ABORTED: fuori il batterista Ken Bedene

17/04/2025



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 @Elluis, non mi sento di giudicare. Premetto che non ho mai mandato foto del mio pirolino in giro, però ci sono ragazze, lo sappiamo benissimo, che sembrano molto più grandi della loro età. Comunque, almeno per le leggi italiane, non so quelle belghe, se lei aveva 17 anni , ad esempio, la cosa sarebbe meno grave rispetto ad una di 11, ecco. 3 @Lambru in realtà sembra (e ribadisco sembra!) che sia peggio. Si parla del fatto che Bedene abbia inviato delle foto intime del suo “accessorio” ad una ragazzina minorenne, pur sapendo lui benissimo che lei non avesse ancora 18 anni. Online girano immagini degli screenshot della conversazione che effettivamente non lascerebbero dubbi… se fosse vero un’accusa di pedofilia sarebbe davvero pesante, ed è comprensibile che la band ne abbia preso le distanze all’istante. 2 Alcuni rumors parlano di un fatto simile a quello accaduto ad Ellefson tempo fa, non so se sia vero 1 Il post fa intuire che la decisione è stata alquanto repentina, e che non si siano lasciati per niente bene...