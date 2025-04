HATE FOREST: questo venerdì verrà pubblicato il nuovo ''Against All Odds''

22/04/2025 - 12:01 (201 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 Che vuoi che dica, una ballata come tante di derivazione David Bowie anni 70, forse un po\' più tecnica a livello compositivo ma penalizzata da eccesso di riverbero alla batteria (era pur sempre il 1984) e dalla voce (Collins non ce l\'ho mai visto a fare il romantico), poi con quella durata troppo breve (per voler fare il singolone a tutti i costi) pare incompleta. Nominata per Golden Globe, Song of the Year e Academy Award ma vinse \"solo\" 1 Grammy (Best Vocal Pop performance). E qui vorrei terminare l\'out. 8 Ah ok.. Siccome ho letto prima che è stata anche candidata agli Oscar ed aveva pure raggiunto le Vette delle varie Classifiche, forse un Brano qualunque non è.. La butto lì.. Ma la hai ascoltata nel frattempo? Ti piace? 7 No, non polemico, era solo per chiedere. 6 Ciao Transcendence.. No, mi cospargo il capo di cenere.. Ti percepisco un po\' polemico o è solo una mia impressione? Ho fatto solo un Commento riguardante un Brano che Tu non conosci.. Se no il nesso lo afferravi subito.. Grazie comunque per le delucidazioni.. C\'è sempre da conoscere. 5 A parte che il titolo completo sarebbe \"Against All Odds (Take a Look at Me Now\", non è certo uno dei pezzi per cui è più riconosciuto da solista, fu solo (scritta da lui e prodotta da Arif Mardin) messa come parte della colonna sonora dell\'omonimo film del 1984 (tradotto in Italia in \"Due vite in gioco\"). Quindi non sapevi nulla nemmeno del \"tentato\" tour di reunion 2020-2022 con lui e gli altri 2 a nome \"The Last Domino? Tour\", 47 date nei 10 paesi più ricchi d\'Europa (esclusi Belgio, ex-Sovietici e il Sud Europa). E comunque, ce ne sono altre 4-5 tracce con titolo simile, tra cui una di... Lesane Parish Crooks (Tupac Shakur, per intenderci). 4 Ciao Transcendence.. Confesso che non sapevo dei problemi di salute di Phil Collins.. Mi spiace molto perché è un grande Artista.. IL nesso è che Against All Odds è il titolo della sua più bella ( almeno per me ) Canzone.. Non ricordo se la abbia anche scritta.. Fra le cover più famose di questo Brano, una è quella di Mariah Carey. 3 @LUCIO 77: Non capisco il nesso con Phil Collins. Che, tra l\'altro, dal 2009, dopo l\'intervento al collo, ha perso buona parte dell\'uso degli arti e va avanti con bastoni e stampelle. 2 C\'è Phil Collins come ospite? 1 Grande notizia🤟