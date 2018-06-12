DAUGHTRY: ascolta l'inedita ''The Day I Die''

30/04/25
ACHERONTAS
Νekyia – The Necromantic Patterns
01/05/25
VIRTUAL SYMMETRY
Veils of Illumination [Ed. digitale]
01/05/25
DEATH SS
The Entity
02/05/25
HATE
Bellum Regiis
02/05/25
BLEED
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02/05/25
FIRIENHOLT
Night Eternal
02/05/25
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Espresso della Vita: Lunare
02/05/25
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Love
02/05/25
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Shir Hashirim
02/05/25
PROPAGANDHI
At Peace
29/04/25
HUGH CORNWELL
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
29/04/25
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LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
30/04/25
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30/04/25
RIOT V + CRYSTAL VIPER
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01/05/25
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01/05/25
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01/05/25
DARK TRANQUILLITY + MOONSPELL + HIRAES
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01/05/25
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TRAFFIC LIVE - ROMA